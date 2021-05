Was war das für eine aufregende Woche für den Pharma-Riesen Bayer? Am Mittwoch veröffentlichte der Konzern zunächst überraschend gute Geschäftszahlen für das erste Quartal. Die Aktie sprang daraufhin rund sieben Prozent nach oben und verzeichnete damit den größten Tagesgewinn seit November 2020. Am Freitag ging es dann für die Aktie nach einem Gerichtsurteil nachbörslich richtig in den Keller.

Denn ein US-Gericht bestätigte die Schadensersatzforderung eines Klägers in Höhe von 25 Millionen US-Dollar. Die Aktie verlor daraufhin rund vier Prozent. Daher wurden die ersten Kurse am Montagmorgen von vielen Marktteilnehmern mit Spannung erwartet. Doch Bayer geht nicht etwa weiter in die Knie, sondern kann sich auf einem Niveau bei rund 55 Euro erfolgreich stabilisieren.

Empfehlung für Anleger: Angesichts der aktuellen Brisanz haben wir Bayer genau unter die Lupe genommen. Welche Chancen haben Anleger? Aber auch: Welche Risiken müssen einkalkuliert werden? Die Ergebnisse der Analyse können Sie hier nachlesen.