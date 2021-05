goldinvest.de Goldprojekte in Neufundland ziehen institutionelle Finanziers an Anzeige Gastautor: GOLDINVEST.de | 17.05.2021, 09:12 | 166 | 0 17.05.2021, 09:12 | Goldprojekte auf Neufundland ziehen in letzter Zeit hohe Millionenbeträge von Investoren an. Goldprojekte auf Neufundland ziehen in letzter Zeit hohe Millionenbeträge von Investoren an. Wie GOLDINVEST.de vor Kurzem erst berichtete, rückt das kanadische Neufundland immer stärker in den Fokus, was die Goldexploration angeht. Zum ersten Mal überhaupt landete die riesige Insel zuletzt weltweit unter den Top Ten der Bergbauregionen des Frazier Instituts! Das ist nicht nur auf die jüngsten Erfolge von Shooting Star New Found Gold (TSXV NFG) zurückzuführen, sondern unter anderem auch auf die Aktivitäten von Marathon Gold (TSX MOZ). Und genau diese Marathon Gold verkündete Ende vergangener Woche, dass man eine Finanzierung in Höhe von 50 Millionen kanadischen Dollar abgeschlossen habe, um die fortlaufende Exploration und Entwicklung des Valentine-Projekts auf Neufundland zu finanzieren. Valentine verfügt über 2,05 Mio. Unzen Gold an nachgewiesenen Reserven als Teil von mehr als 4 Mio. Unzen an Ressourcen. Die Privatplatzierung umfasste 14.285.714 Stammaktien zu 2,45 CAD pro Aktie und 4.838.710 Flow-Through-Aktien zu 3,10 CAD je Aktie. Laut Marathon haben ein einziger institutioneller Investor sowie Pierre Lassonde und Trinity Capital Partners Corporation und Tochtergesellschaften die Finanzierung gezeichnet. Auch Mitglieder von Marathons Board of Directors und des Managaments werden sich beteiligen. Fazit: Es zeigt sich erneut, abgesehen vom Einstieg u.a. des Milliardärs Eric Sprott bei New Found, dass Großinvestoren bereit sind, für gute Goldprojekte auf Neufundland erhebliche Summen locker zu machen. Wir halten das für hervorragende Aussichten für alle dort tätigen Explorations- und Bergbauunternehmen insbesondere aber für die australische Matador Mining (WKN A2DKV4 / ASX MZZ), die auf ihrem Cape Ray-Projekt schon mehr als 800.000 Unzen Gold nachgewiesen hat und 2021 gewaltige Anstrengungen unternimmt, um diese Vorkommen noch einmal substanziell auszuweiten. (Wir berichteten.) Aktuell ist da Unternehmen mehr als ausreichend finanziert, doch es ist gut zu wissen, dass für Projekte in Neufundland nach wie vor das Interesse Institutioneller besteht, sich an Finanzierungen zu beteiligen. Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter: https://goldinvest.de/newsletter

