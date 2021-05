Elon Musk hat gestern Abend eine Art "Krieg der Kryptowährungen" mit seinen Kommentaren ausgelöst - und das ist ungemein typisch, für das, was derzeit an den Märkten abläuft.

Ein einzelner Mensch wie Elon Musk hat die Macht, die Märkte stark zu bewegen. Aber warum kann er das? Weil die Notenbanken eine Liquiditätsflut geschaffen haben, die zwei Folgen hat: erstens muß die Liquidität irgendwo hin - sie fließt nicht zuletzt in Kryptowährungen. Und zweitens ist der Aufstieg eben dieser Kryptowährungen eine Art Mißtrauens-Votum gegen die Liquiditäts-Flutung durch die Notenbanken. Elon Musk und seine Twitter-Komentare sind für die Märkte gewissermaßen das Nachfolge-Modell der marktbewegenden Tweets von Donald Trump..

