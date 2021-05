DAX erneut in Seitwärtsphase

Im frühen Handel konnte der DAX aber am heutigen Montag deutlich hochziehen und im bisherigen Tageshoch 15.482 Punkte erreichen. Dann sackte der DAX aber kurz unter dem Allzeithoch von 15.501 Punkten wieder nach unten ab und notiert aktuell im Bereich von 15.410 Punkten tiefer. Damit befind et sich der DAX erneut in der langen Seitwärtsphase seit Anfang April.

Aktuelle DAX-Lage