Anlegerverlag PLUG POWER mit beeindruckendem Start! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 17.05.2021, 09:48

Mit einem kräftigen Anstieg begeht PLUG POWER den heutigen Handelstag. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit ein Plus von rund drei Prozent. Durch diesen Anstieg kostet der Titel nun 20,80 EUR. Reißen die Bullen nun alles an sich oder ist in den nächsten Tagen Vorsicht geboten?

Dieser Tagesgewinn sorgen für Freudensprünge bei den Bullen. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund zwanzig Prozent zum Monatshoch. Der Hochpunkt liegt bei 25,06 EUR. Bullen und Bären kämpfen also mit harten Bandagen. Werfen wir einen Blick auf den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage, dürfte Langfrist-Anlegern das Lächeln vergehen. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 31,48 EUR, sodass PLUG POWER in Abwärtstrends verläuft. Aber selbst wenn die übergeordneten Trends nach unten zeigen, gibt es Tage mit kräftigen Kursgewinnen, wie der heutige Tag eindrucksvoll unter Beweis stellt.





