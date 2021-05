Die Impfkampagne in Deutschland nimmt langsam aber sicher immer mehr an Fahrt – doch es fehlt vor allem an Impfstoffen. Schon jetzt verdienen die Impfstoffhersteller Milliarden mit dem Verkauf – und das dürfte noch lange so bleiben. Denn wie die Ständige Impfkommission soeben veröffentlichte, stehen vermutlich (spätestens) 2022 Auffrischungsimpfungen für alle Geimpften an. Damit dürfte der Bedarf an Impfstoff auch in der Zukunft extrem groß sein.

Doch welcher Hersteller wird hier die Nase vorn haben? AstraZeneca und auch Johnson & Johnson sind vor allem medial etwas ins Abseits geraten – obwohl die Fälle schwerer Nebenwirkungen extrem selten sind. BioNTech dagegen befindet sich derzeit auf der Sonnenseite, während CureVac mit den Hufen scharrt und auf die Zulassung seines Impfstoffes wartet.

