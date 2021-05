DGAP-Ad-hoc: Shareholder Value Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Shareholder Value Beteiligungen AG: Positiver Ergebnisbeitrag durch öffentliches Übernahmeangebot für die Immunodiagnostic Systems Holdings PLC (ISIN: GB00B01YZ052) durch PerkinElmer (UK) Holdings Lim



17.05.2021

Shareholder Value Beteiligungen AG: Positiver Ergebnisbeitrag durch öffentliches Übernahmeangebot für die Immunodiagnostic Systems Holdings PLC (ISIN: GB00B01YZ052) durch PerkinElmer (UK) Holdings Limited erwartet. Die PerkinElmer (UK) Holdings Limited hat heute mitgeteilt, dass sie ein Übernahmeangebot nach englischem Recht für die in London notierten Aktien der Immunodiagnostic Systems Holdings PLC (ISIN: GB00B01YZ052) in Höhe von 382 Pence pro Aktie der Immunodiagnostic Systems Holdings PLC abgibt. Das Angebot wird von der Immunodiagnostic Systems Holdings PLC und ihren wesentlichen Aktionären unterstützt.