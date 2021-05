EUR/USD und GBP/USD: Welche Kursmarken jetzt wichtig sein könnten

Willkommen zu einer neuen Handelswoche.



Der U.S. Dollar beendete die letzte Woche schwächer gegenüber seinen Gegenspielern nachdem die U.S. Einzelhandelsumsätze im April stagnierten infolge des starken Anstieges vom Vormonat. Ungeachtet der jüngsten Schwächephase des Greenbacks werden die Inflationssorgen das Hauptgesprächsthema am Markt bleiben und Investoren werden das Protokoll der letzten FOMC Sitzung (Mittwoch) genaustens unter die Lupe nehmen. Es wird nach Hinweisen gesucht, welche auf den Zeitplan einer Reduzierung des Federal Reserve Stimulus hindeuten könnten. Während sich Marktakteure auf eine eher frühere als spätere Wende in der Geldpolitik der Fed einstellen, so sagte Cleveland Fed Präsidentin Loretta Mester in einem Bloomberg Interview am Freitag, dass die Geldpolitik momentan sehr gut passe. „Jetzt ist nicht die Zeit um irgendetwas an der Geldpolitik anzupassen. Es ist die Zeit des Abwartens und Beobachtens und Sehen wie sich die Erholung entwickelt“ so Mester.



Abgesehen von dem FOMC Sitzungsprotokoll könnte es eine interessante Woche für das Pfund Sterling werden, denn das Vereinigte Königreich wird Daten zum Arbeitsmarkt, den Einzelhandelsumsätzen sowie der Inflation bekannt geben.



Ungeachtet des fundamentalen Hintergrunds, werden wir uns auf das technische Bild in den Währungspaaren konzentrieren.



GBP/USD

Der Trend ist unser Freund und basierend auf dem vorherrschenden Aufwärtstrend in diesem Paar werden wir ein höheres Ziel bei rund 1.4220 anvisieren. Potentielle Gewinne könnten dann auch bis zum Februarhoch bei 1.4243 ausgeweitet werden. Eine aktuelle Unterstützung bleibt derweil intakt bei 1.40, sollte jedoch der Cable unter diese wichtige Barriere rutschen, so käme als nächstes Ziel 1.3950 in Betracht – die untere Aufwärtstrendkanalbegrenzung.