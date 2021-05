CureVac setzt seine kurzfristige Erholungstendenz auch heute Morgen fort. Nachdem sich die Aktie schon mit kräftigen Kursgewinnen ins Wochenende verabschiedet hatte, setzt CureVac diese tolle Tendenz auch heute zu Handelsbeginn fort. Im Xetra-Handel liegt die Aktie derzeit rund sechs Prozent vorne bei einem Kurs von 93,20 Euro. In der Spitze war CureVac sogar schon bis auf 95 Euro gelaufen.

CureVac machte zuletzt ordentlich Schlagzeilen. So steht der Impfstoffkandidat CVnCoV bereits kurz vor der Zulassung und das Unternehmen hat sogar schon einen Nachfolgekandidaten in der Pipeline. Dieser zweite Impfstoff lieferte bei ersten Tests herausragende Ergebnisse. Es dürfte also nur noch eine Frage kurzer Zeit sein, bis auch bei CureVac richtig Geld verdient wird.

CureVac schickt sich an, den Markt der Impfstoffhersteller in Kürze kräftig durcheinander zu wirbeln. Davon sollte auch die Aktie profitieren. Doch Anleger sollten jetzt nicht den Fehler machen und „blind“ kaufen. Wie groß die mittelfristigen Gewinnchancen mit der CureVac-Aktie sind und wo die Risiken liegen, lesen Sie in unserer großen CureVac-Sonderanalyse, die Sie an diesem Sonntag ausnahmsweise kostenlos abrufen können. Einfach hier klicken.