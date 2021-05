Was waren das für schwierige Wochen für Aktionäre von sogenannten Wasserstoff-Aktien? Seit Ende Januar befinden sich Nel ASA, Plug Power & Co. in einem heftigen Abwärtsstrudel. Bis, ja bis jetzt… Denn seit einigen Tagen sieht die Zukunft wieder deutlich besser aus. Plug Power hat seine Bilanzierungsprobleme überwunden und kündigte überdurchschnittlich gute Ergebnisse für das erste Quartal an.

Auf diese Nachrichten folgte in der vergangenen Woche eine kräftige Rallye mit einem Anstieg von rund 25 Prozent. In diesem Windschatten konnte auch Nel ASA zuletzt wieder etwas zulegen. Heute starten beide Titel sehr freundlich in die neue Handelswoche. Es bleibt jetzt abzuwarten, ob sich diese positive Tendenz auch in den kommenden Tagen fortsetzt.

Empfehlung für Anleger: Die Wasserstoff-Aktien arbeiten an ihrem Comeback. Doch mit welcher Aktie haben Anleger jetzt die größten Gewinnchancen? Lesen Sie dazu unbedingt unsere große Wasserstoff-Studie, die Sie heute ausnahmsweise kostenfrei abrufen können. Einfach hier klicken.