Insgesamt herrscht seit dem Märztief bei 23,54 Euro in der Covestro-Aktie ein intakter Aufwärtstrend, dieser erlaubte es in den letzten Wochen bis an die markante Hürde um 61,48 Euro zuzulegen. Seit Anfang März korrigiert die Aktie jedoch und begab sich zurück in den Bereich von 52,00 Euro. Die letzten Wochen über tendiert das Papier zwar aufwärts, allerdings erweckt die kurzfristige Aufwärtsbewegung den Anschein einer bärischen Flagge, die in einem wellentechnischen Zählalgorithmus zur Unterseite aufgelöst werden dürfte und eine zweite Verkaufswelle nach sich ziehen sollte. Darauf sollten Investoren auf jeden Fall vorbereitet sein, noch aber hält der mittelfristige Aufwärtstrend Verkäufer zurück.

1-2-3-Korrektur wahrscheinlich

Die Anzeichen für eine bevorstehende zweite Verkaufswelle würden sich bei einem Kursstand von unter 54,06 Euro massiv verdichten, in diesem Fall sogar mit einem Trendbruch. Anschließend wären Rücksetzer auf 52,00 Euro und womöglich noch eine Korrekturausweitung auf 48,42 Euro und dem dort verlaufenden EMA 200 möglich. Für dieses Szenario könnte dann das Open End Turbo Short Zertifikat WKN KE4VZK zum Einsatz kommen. Nach abgeschlossener Konsolidierung könnten dann wieder Käufer mehrheitlich in Erscheinung treten und für einen Anstieg zurück an Jahreshochs bei 63,24 Euro sorgen. Gelingt dagegen direkt am Aufwärtstrend eine Stabilisierung, würden Zugewinne an zunächst 60,00 Euro vorstellbar.