Anlegerverlag Analysten bleiben für Bayer optimistisch! Schadensersatzklage belastet kaum! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 17.05.2021, 16:48 | 30 | 0 | 0 17.05.2021, 16:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Am Freitag schien das Kartenhaus des Pharma-Konzerns Bayer schon wieder in sich zusammenzufallen. Denn nachdem ein amerikanisches Berufungsgericht Bayer auch in zweiter Instanz zu einer Schadensersatzzahlung in Höhe von 25 Millionen US-Dollar verurteilt hat, rutschten die Kurse nachbörslich rund vier Prozent in den Keller. Doch heute scheint das Ganze schon wieder ausgestanden zu sein, denn der Abschlag hält sich in Grenzen. Zudem hat eine Analyse-Haus die Kaufempfehlung für die Aktie bestätigt! Die Bayer-Aktie notiert aktuell bei 56,30 Euro und damit rund 1,3 Prozent unter dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag. Von dem nachbörslichen Abschlag ist also kaum etwas übrig geblieben… Gleichzeitig hat die Schweizer Großbank UBS ihre Einstufung für Bayer auf „Buy“ belassen. Auch das Kursziel von 85 Euro ist unverändert. Wie die Analysten vermeldeten, habe die Niederlage im Berufungsverfahren nur sehr geringe Auswirkungen auf das Potenzial bei Bayer. Empfehlung für Anleger: Angesichts dieser tollen Nachrichten haben wir Bayer genau unter die Lupe genommen. Welche Chancen haben Anleger? Aber auch: Welche Risiken müssen einkalkuliert werden? Die Ergebnisse der Analyse können Sie hier nachlesen.





