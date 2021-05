---------------------------------------------------------------------------

GV der Jungfraubahn Holding AG erneut ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre abgehalten



Die Jungfraubahn Holding AG hat ihre diesjährige Generalversammlung (GV) am Montag, 17. Mai 2021, erneut ohne die physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre abgehalten. Sie fand in den Räumlichkeiten der Direktion der Jungfraubahnen in Interlaken statt.



Die GV der Jungfraubahn Holding AG fand gemäss der Covid-19-Verordnung 3 ohne physische Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären statt. Mittels persönlicher Einladung und statutengemässer Publikation waren die Aktionärinnen und Aktionäre vorgängig über die Form der Generalversammlung und das Vorgehen zur Stimmabgabe informiert worden.



Beschlüsse der Generalversammlung der Jungfraubahn Holding AG:

Traktandum 1 - Geschäftsbericht



Lagebericht und Jahresrechnung 2020 sowie Konzernrechnung 2020 werden genehmigt.



Traktandum 2 - Verwendung des Bilanzgewinns und Dividendenbeschluss

Der Verzicht auf Ausschüttung einer Dividende und der Vortrag des Bilanzgewinns von CHF 101'294'033 auf neue Rechnung werden genehmigt.

Traktandum 3 - Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung



Dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung wird Entlastung erteilt.

Traktandum 4 - Wahlen Verwaltungsrat (Präsident / Mitglieder)

a) Präsident



Prof. Dr. Thomas Bieger (bisher) wird als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.



b) Mitglieder



Peter Baumann, Nils Graf, Dr. iur. Catrina Luchsinger Gähwiler, Heinz Karrer und Hanspeter Rüfenacht werden einzeln für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrats gewählt.

Traktandum 5 - Wahlen Vergütungsausschuss



Peter Baumann, Prof. Dr. Thomas Bieger und Hanspeter Rüfenacht werden einzeln für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Vergütungsausschuss gewählt.