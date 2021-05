Download-Tipp: Setzt man mit BioNTech also auf das richtige Pferd? Diese Aktie könnte Ihr Depot in der Pandemie auf die Überholspur führen. Die Kursaussichten sind scheinbar gut, aber trügt der Schein? Das haben wir für Sie analysiert! Für den ausführlichen Report: Einfach hier klicken.

Das ist die ultimative Chance für alle potenziellen Anleger, bei dieser Aktie endlich einzusteigen! Der Kurs schnellt weiter in die Höhe und die Anleger sind weiter schwer begeistert. Die Kursaussichten sind aber noch herausragender, als man bislang erkennen kann. Denn schon bald könnte die nächste Zulassung für das Vakzin ins Haus flattern!

Schon in den nächsten Tagen könnte der nächste Hammer kommen, der die Anleger vom Hocker haut! Der Kurs wird einen enormen Sprung machen, wenn auch in der EU die Zulassung des Vakzins für 12- bis 15-Jährige kommt. Dadurch würde ein weiterer Markt erschlossen werden, der die Umsätze natürlich auch ankurbeln wird. Geht die Reise also weiter?

Vor Kurzem mussten die Anleger noch ein Kurstief bis auf den Wert von nur noch 120 Euro verkraften. Mittlerweile hat sich der Kurs wieder gefangen und steht bei satten 161,45 Euro und ist somit nicht mehr weit entfernt vom Alltime-High, das bei 180 Euro liegt. Gegenüber dem Vortag konnte der Kurs zudem um weitere 1,70 Prozent und 2,70 Euro wachsen!

Fazit: Ist BioNTech also die Aktie der Zukunft, die Ihr Depot zum Wachsen bringt? Aber auch mit diesen Aktien bringen Sie Ihr Depot auf die Überholspur. Einfach hier klicken und die Sonderstudie anfordern!