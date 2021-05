Die Wall Street nach der Rally am Freitag heute deutlich verhaltener - es sind wahrscheinlich Gewinnmitnahmen, die die Indizes leicht ins Minus drücken. Zuletzt hatten Inflationssorgen die Stimmung verhagelt, aber die Fe

Die Wall Street nach der Rally am Freitag heute deutlich verhaltener - es sind wahrscheinlich Gewinnmitnahmen, die die Indizes leicht ins Minus drücken. Zuletzt hatten Inflationssorgen die Stimmung verhagelt, aber die Fed hat zuletzt immer wieder zugesichert, dass man die Füsse still halten wolle, weil die Inflation dann doch wieder zurück gehen werde. A propos Fed: im Jahr 2020 war die US-Notenbank das mit Abstand profitabelste Unternehmen der Welt - viel profitabler als die größten US-Unternehmen zusammen. Und es ist eben die Fed, die faktisch den Unternehemn die Gewinne sichert und sie bilanziell gut aufgestellt erscheinen lät: sie liefert das billige Geld, die Untenrehmen kaufen ihre eigenen Aktien auf - womit sie nicht nur das Angebot an Aktien verknappen. sondern auch den Gewinn pro Aktie hübsch aussehen lassen..

Das Video "Das profitabelste Unternehmen der Welt!" sehen Sie hier..