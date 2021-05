Anlegerverlag TUI wird weiter abgeschlachtet: Was Sie jetzt tun müssen! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 17.05.2021, 18:48 | 149 | 0 | 0 17.05.2021, 18:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Wie sollte man sich jetzt verhalten, wenn man Anleger bei TUI ist? Die Aktie gerät weiter unter die Räder und muss herbe Rückschläge in Kauf nehmen! So macht die Aktie auf jeden Fall keinen Spaß und wird die Anleger eher abschrecken als sie zum Kauf bewegen zu können! Sind die Zukunftsaussichten etwa doch nicht so gut wie man bislang gedacht hatte? Download-Tipp: TUI ist weiterhin ein schlafender Riese, wird aber momentan etwas aus der Bahn geworfen! Wo geht die Reise nun hin? Zum Lockdown möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger Aktien präsentieren, mit denen Sie Ihr Depot in der Pandemie auf die Überholspur führen. Einfach hier klicken. Auch wenn die Lage momentan extrem schlecht aussieht, sollte man davon ausgehen, bei TUI noch große Erfolge erzielen zu können! Der Kurs bietet gerade wahrscheinlich eher die perfekte Gelegenheit, um nochmal günstig einzusteigen und dann die großen Gewinne und Renditen erzielen zu können. Wann wird TUI also wieder in die Gewinnzone eindringen können? Es ist nur noch eine Frage der Zeit! Die ersten Kreuzfahrten starten und die Reiserestriktionen werden ebenfalls immer weiter gelockert. Der Lockdown steht kurz vor dem Ende und TUI wird durchstarten können! Heute gibt’s aber erstmal einen satten Verlust von 1,50 Prozent und 0,074 Euro, wodurch der Kurs auf nur noch 4,873 Euro absinkt! Fazit: TUI könnte also die Aktie der Zukunft sein, die für jeden Anleger Gewinne bereithält. Aber auch mit diesen Aktien bringen Sie Ihr Depot auch in einem Lockdown auf die Überholspur. Einfach hier klicken und die Sonderstudie anfordern!





