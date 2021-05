Anlegerverlag CureVac startet richtig durch. Aktie nimmt Kurs auf Allzeithoch! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 17.05.2021, 19:48 | 173 | 0 | 0 17.05.2021, 19:48 | Foto: www.anlegerverlag.de 1 Bereits zum Ende der vergangenen Woche machte die CureVac-Aktie wieder einmal eindrucksvoll auf sich aufmerksam. Der Kurs schoss an der Nasdaq am Donnerstag um knapp neu Prozent nach oben und am Freitag um weitere sieben Prozent. Zum Start in die neue Woche setzt die Aktie diesen Höhenflug in beeindruckender Manier fort. Denn zur Stunde notiert CureVac bei 112,43 US-Dollar und damit erneut rund 2,5 Prozent im Plus. CureVac wird voraussichtlich in Kürze die Zulassung für seinen Impfstoff erhalten und dann direkt mit den Auslieferungen beginnen. Denn die Tübinger haben parallel zur Impfstoff-Zulassung bereits mit der Massenproduktion begonnen. Für den Aktienkurs stellt sich das nächste Ziel jetzt auf die bisherigen absoluten Höchststände. Am 3. Mai war der Kurs zwischenzeitlich auf 121,89 US-Dollar geklettert. Bei CureVac passt derzeit einfach alles. Doch sollten Anleger die Aktie jetzt noch kaufen? Oder ist der Kurs bereits zu weit gelaufen? Wie groß die mittelfristigen Gewinnchancen mit der CureVac-Aktie sind und wo die Risiken liegen, lesen Sie in unserer großen CureVac-Sonderanalyse, die Sie heute zu Wochenbeginn ausnahmsweise kostenlos abrufen können. Einfach hier klicken.





