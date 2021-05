Dabei laufen die Geschäfte bei den Mainzern ohnehin schon sehr gut. So erzielte der Konzern im ersten Quartal einen Umsatz von über zwei Milliarden Euro. Noch beeindruckender ist allerdings die Marge: Denn von diesen rund zwei Milliarden Euro blieben nach Abzug aller Kosten am Ende 1,128 Milliarden als Gewinn übrig. Und das dürfte mit Blick auf das gesamte Jahr 2021 erst ein (kleiner) Anfang gewesen sein.

Bei BioNTech läuft es derzeit ganz einfach richtig rund und jetzt wartet der nächste Umsatzturbo auf die Mainzer! Denn wie Ursula von der Leyen heute in einer Online-Konferenz durchblicken ließ, ist die Zulassung des BioNTech-Impfstoffs für die Altersgruppe zwischen 12 und 16 Jahren nur noch reine Formsache. Damit erschließen sich die Mainzer einen weiteren Absatzmarkt, der die Umsätze abermals ankurbeln dürfte.

Denn für das Jahr 2021 kalkuliert BioNTech selbst mit 1,8 Milliarden verkauften Impfstoffdosen. Bei einem Durchschnittspreis von knapp sieben Euro errechnen sich daraus die von BioNTech prognostizierten 12,4 Milliarden Euro Umsatz. „Vergessen“ oder vielmehr bewusst unterschlagen hat BioNTech dabei die Info, dass das Unternehmen die Produktionskapazitäten allerdings bereits so weit hochgefahren hat, dass 2021 rund drei Milliarden Impfstoffdosen vom Band laufen werden…

BioNTech stapelt tief: Vermutlich schon 2021 über 10 Milliarden Gewinn!

Angesichts der Impfstoffknappheit besteht dabei überhaupt kein Zweifel, dass BioNTech auch die zusätzlichen Impfstoffdosen regelrecht aus den Händen gerissen werden. Bei drei Milliarden verkauften Impfstoffdosen beläuft sich der Umsatz allerdings schon auf satte 20 Milliarden Euro! Bei einer Marge von rund 50 Prozent wie im ersten Quartal ergibt sich daraus ein Unternehmensgewinn von mehr als 10 Milliarden Euro!

BioNTech Aktienkurs steht kurz vor neuen Höchstständen!

Bei diesen glänzenden Zahlen verwundert es kaum, dass der Aktienkurs derzeit massiv steigt. So notiert BioNTech momentan bei rund 195 US-Dollar und damit kurz vor der 200-Dollar-Marke. Die bisherigen Höchststände erreichte die Aktie Anfang Mai bei einem Kurs von 213,15 US-Dollar. Dieser Höchstwert ist also nur noch rund zehn Prozent vom aktuellen Kursniveau entfernt und kann damit kurzfristig überboten werden.

