Bei der Wahl des Impfstoffes ist das Meinungsbild zumindest hierzulande recht eindeutig. Auf die Frage nach dem beliebtesten Impfstoff dürften neun von zehn Deutschen mit „BioNTech" antworten. Bei der Auswahl der richtigen Aktie mit den größten Gewinnchancen ist die Antwort schon deutlich schwieriger. Natürlich haben CureVac und BioNTech nach den jüngsten Kursgewinnen ihren Reiz, aber überdrehen die Kurse nicht schon ein wenig? Die beiden Überflieger CureVac und BioNTech notieren derzeit weniger als zehn Prozent unter ihren Allzeithochs, sind allerdings mit Marktkapitalisierungen von 17 Mrd. US-Dollar (CureVac) bzw. sogar 44 Mrd. US-Dollar (BioNTech) auch schon sportlich bewertet. AstraZeneca ist vielleicht so etwas wie der unterschätzte Riese unter den Herstellern. Zwar bekommt der Impfstoff vor allem hierzulande schlecht weg, doch aufgrund des geringen Preises und geringen Temperaturanfälligkeit eröffnen sich für AstraZeneca weltweit gigantische Absatzmärkte…





