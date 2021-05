Baloise stärkt ihre Ökosysteme mit Investition in KUNO

Die Baloise akquiriert eine Minderheitsbeteiligung an KUNO, einem Serviceanbieter für eine integrative, voll digitale Lösung für das administrative Finanz- und Personalmanagement. Für kleinere KMU sind Finanz- und HR-Prozesse komplex, manuell aufwändig und ineffizient. Sehr oft mangelt es zudem an einer Integration der Prozesse. Dies führt zu hohen Kosten und Aufwand für die Unternehmen. Mit Hilfe einer eigenen Plattform schafft KUNO hier Abhilfe und bietet das gesamte Backoffice aus einer Hand an. Das Unternehmen wurde im Januar 2021 mit finleap gegründet, Europas führendem Fintech-Ökosystem. Sitz ist in Berlin.



"Wir freuen uns sehr über die entstehenden Synergien mit den Ökosystemen der Baloise und sind überzeugt, dass wir mit unserer Dienstleistung die Baloise-Community im deutschen Markt weiter voranbringen werden. Somit können sich die Start-ups auf ihr Kerngeschäft fokussieren, wir übernehmen den Rest", so Katharina Jung, Gründerin und CEO von KUNO.



Die Baloise etabliert entlang ihrer Strategie Simply Safe die Ökosysteme Home und Mobility als wichtigen strategischen Pfeiler, um über das Kerngeschäft hinaus den sich ändernden Kundenbedürfnissen im Zeitalter der Digitalisierung Rechnung zu tragen. "Mit der Investition in KUNO möchten wir unser umfassendes Verständnis von Ökosystemen untermauern. Wir bauen ein Gesamtsystem für Partner und Unternehmen auf, wodurch die Unternehmen sich gegenseitig helfen, erfolgreicher zu sein. Dies beispielsweise durch Serviceerbringung untereinander oder den Aufbau von umfassenden Lösungen die den Kunden langfristig in unserem Ökosystem halten. Daraus entsteht ein Mehrwert für alle", so Patrick Wirth, Leiter Ökosystem Mobility bei der Baloise.

Seite 2 ► Seite 1 von 3