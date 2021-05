DEUTSCHLAND: - DAX-REKORD IN REICHWEITE - Dank nicht weiter steigender Zinsen bei gleichzeitigem Konjunkturoptimismus hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag erneut die Chance auf ein Rekordhoch. Zuletzt wurde der Leitindex Dax im vorbörslichen Handel 0,63 Prozent höher indiziert auf 15 494 Punkte. Und damit nur denkbar knapp unter dem Rekordhoch von Mitte April bei fast 15 502 Zählern. "Zinsen und Inflation bleiben das Thema der Stunde an der Börse. Aktuell haben die höheren Zinsen jedoch etwas von ihrem Schrecken eingebüßt", schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

USA: - ETWAS SCHWÄCHER - An der Wall Street haben am Montag die Skeptiker die Oberhand zurückgewonnen. Nachdem den US-Börsen am Freitag noch ein versöhnlicher Abschluss einer turbulenten Woche gelungen war, verzeichneten die wichtigsten Aktienindizes nun wieder Verluste. Sorgen bereitete den Anlegern unter anderem der Anstieg von Covid-19-Fällen in einigen Teilen der Welt. In Singapur und Taiwan wurden die Corona-Regeln wieder verschärft. Hinzu kamen enttäuschende Einzelhandelsdaten aus China, zudem sehen die Anleger weiterhin in einer zu stark steigenden Inflation ein Risiko für die Wirtschaft. Der Dow Jones Industrial gab um 0,16 Prozent auf 34 327,79 Punkte nach.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND KURSGEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag überwiegend Kursgewinne verzeichnet. In Tokio legte der Leitindex Nikkei 225 um 2,17 Prozent zu. Auch in Hongkong war die Stimmung freundlich, der Hang-Seng-Index gewann 1,25 Prozent. Nur der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen büßte zuletzt 0,16 Prozent ein. Inflationssorgen verlieren zunehmend ihren Schrecken für die Aktienmärkte.

DAX 15396,62 -0,13%

XDAX 15433,86 -0,22%

EuroSTOXX 50 4006,84 -0,26%

DJIA 34327,79 -0,16%

S&P 500 4163,29 -0,25%

------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

Bund-Future 168,77 -0,06%°

Euro/USD 1,2164 0,10%

USD/Yen 109,1795 -0,02%

Euro/Yen 132,8100 0,06%°



Brent 69,66 0,20 USD WTI 66,48 0,21 USD°

