„Gott sei Dank!“ möchte man ausrufen angesichts der neuesten Studie zum BioNTech-Impfstoff. Denn wie eine Studie der NYU Grossman School of Medicine und das NYU Langone Health Center aus New York jetzt beweist, hilft der Impfstoff von BioNTech auch gegen die zuerst in Indien entdeckte Virus-Mutation B.1.617 und B.1.618. Laut der Studie wirken die Antikörper gegen die Varianten zwar nicht ganz so stark, bieten aber immer noch ausreichenden Schutz. Zwar wurden die Ergebnisse noch nicht von unabhängigen Wissenschaftlern bestätigt, machen aber in jedem Fall Mut!

Das dürfte den Aktienkurs von BioNTech heute noch einmal beflügeln, der gestern ohnehin abermals kräftig angezogen hat. Mit einem Plus von knapp drei Prozent schloss BioNTech an der Nasdaq kurz vor der 200-Dollar-Marke. Damit rücken jetzt auf einmal die historischen Höchststände wieder ins Visier. Anfang Mai hatten die Mainzer ihre bisherige Allzeithochs bei 213,15 US-Dollar erreicht.

Fazit: Die neueste Studie macht Mut im Kampf gegen das Virus. Eigentlich ein Grund zur Freude auch für alle Aktionäre. Andererseits ist die BioNTech-Aktie auch schon gut gelaufen. Sollten Anleger jetzt noch einsteigen? Oder ist es vielleicht sogar schon Zeit für Gewinnmitnahmen?