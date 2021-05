Die europäische Wirtschaft wird nach Einschätzung der EU-Kommission dieses und kommendes Jahr schneller wachsen als zuletzt erwartet. Dies berichtete vor kurzem die Nachrichtenagentur dpa. Mit Blick auf Impferfolge und Lockerungen nach der Corona-Krise habe die Brüsseler Behörde ihre Konjunkturprognose vor wenigen Tagen deutlich angehoben. In den 27 EU-Staaten erwarte sie für 2021 nun 4,2 Prozent Wachstum, in den 19 Staaten der Eurozone 4,3 Prozent. Für das Jahr 2022 werde sowohl für die EU als auch für die Eurozone ein Plus von 4,4 Prozent vorhergesagt.

Ein schneller als erwartetes Wachstum dürfte aber schon ein gutes Stück weit eingepreist sein im europäischen Leitindex Euro Stoxx 50. Es könnte also in den kommenden Wochen erst einmal an weiteren Impulsen mangeln, was weiter steigende Kurse anbelangt. Zudem steht der Europa-Index in charttechnischer Hinsicht vor einer hohen Hürde. Gemeint ist damit das Mehrjahreshoch, welches im April bei 4.041 Punkten erklommen wurde. Zu erwähnen ist zudem, dass die Saisonalität auch am europäischen Aktienmarkt in den kommenden Wochen ein Belastungsfaktor sein könnte.

Fazit Mit einem StayLow-Optionsschein auf den Euro Stoxx 50 (WKN SB6NDN) würden sehr risikofreudige Anleger den maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erhalten, wenn sich der Euro Stoxx 50 bis einschließlich zum 18.06.2021 durchgehend unter der Knockout-Schwelle von 4.100 Punkten bewegt. Gerechnet vom Stand des Scheins am 17. Mai 2021 um 20.35 Uhr (Briefkurs 4,85 Euro), würde dies einem Kursgewinn von 106 Prozent entsprechen. Sollte die Knockout-Schwelle erreicht werden, würde ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals eintreten. Zur Vermeidung eines solchen Knockouts sollte deshalb der vorzeitige wie auch sehr schnelle Ausstieg aus dieser sehr spekulativen Position erwogen werden, falls der Euro Stoxx 50 die Marke von 4.050 Punkten nach oben überwinden kann.

StayLow-Optionsschein auf Euro Stoxx 50 (Stand: 17.05.2021, 20.35 Uhr) Strategie für fallende Kurse WKN: SB6NDN Typ: Staylow akt. Kurs: 4,75 / 4,85 Euro Emittent: Société Générale Schwelle: 4.100 Punkte Basiswert: Euro Stoxx 50 akt. Kurs Basiswert: 4.007 Punkte Laufzeit: 18.06.2021 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 106% Quelle: Société Générale

