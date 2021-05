Der Sommer naht, die Impfkampagne und entsprechende Lockerungskonzepte nehmen Fahrt auf. Für die gebeutelte Reise- und Tourismusbranche könnte die anstehende Urlaubssaison endlich das ersehnte Comeback einleiten.

Die Zuversicht bei dem weltweit führenden Touristikkonzern kommt nicht von ungefähr. Denn im Zuge der anziehenden Impfkampagne und der mittlerweile breit eingesetzten Schnelltests erscheint die Pandemie bei Einhaltung strenger Hygienekonzepte zumindest beherrschbar. Als Beleg führt der Reisegigant etwa die Öffnung von Mallorca an, wo tausende von Urlaubern ihre Ostertage verbringen konnten. „TUI begrüßt die Aussagen der Bundeskanzlerin und der deutschen Regierung, dass Urlaub in Europa für Geimpfte und Ungeimpfte möglich sein wird. Das gibt den Familien jetzt Sicherheit und Verlässlichkeit bei der Buchung und stützt den lokalen Tourismus und auch die Länder Südeuropas. Wir stehen jetzt am Anfang des erwarteten Neustarts. Der Aufwind ist spürbar, das sind Chancen für den Tourismus und für die TUI“, so Joussen weiter.

Erzwungene Pause genutzt, um Hausaufgaben zu machen

Bei TUI hat man das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 eigenen Angaben zufolge genutzt, um den Konzern digitaler und effizienter aufzustellen. Kunden sollen durch mehr Service und Qualität profitieren. Auch aufgrund einer strengen Kostendisziplin habe das bereinigte EBIT im Berichtszeitraum auf -1,3 Milliarden Euro begrenzt werden können. Um etwa Kredite aus den staatlichen Corona-Stabilisierungspaketen zu refinanzieren, wurde im April 2021 zudem eine alternative Finanzierung über den Kapitalmarkt abgeschlossen. Die Wandelanleihe wurde nahezu doppelt überzeichnet und erreichte ein Volumen von 400 Millionen Euro. Für die anstehende Sommersaison verzeichnet der Konzern laut einer Mitteilung vom 12. Mai 2021 insgesamt 2,6 Millionen Buchungen – damit lägen diese 69 Prozent niedriger als zum vergleichbaren Zeitpunkt für den Sommer 2019. Zugleich seien die Durchschnittspreise aufgrund des hohen Anteils an Pauschalreisepaketen 22 Prozent höher als für den Sommer 2019. Vorausgesetzt, die schrittweise Rückkehr zur Normalität hält an, könnte auch der TUI Aktie (WKN: TUAG00) der Turnaround gelingen.

Lufthansa: Hohes Impftempo könnte ehemaligen Dax-Konzern beflügeln

Auch bei der Lufthansa setzt man notgedrungen auf die in vielen Ländern steigenden Impfquoten und damit verbundenen Öffnungen und Lockerungen. Aktuell verzeichnet die Luftverkehrswirtschaft nach Zahlen des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) gerade einmal acht Prozent der Passagierzahlen an deutschen Flughäfen im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019. Für eine Branche, die zuvor von einem jahrelang kontinuierlich steigenden Passagieraufkommen und einer weltweit anziehenden Mobilität profitieren konnte, eine dramatische Bewährungsprobe. Beim BDL fordert man daher, Beschränkungen rasch wieder aufzuheben: „Es ist richtig und notwendig, dass auch im Bereich Reisen Grundrechtseinschränkungen für Geimpfte und Genesene aufgehoben werden sollen“, zitiert etwa das Handelsblatt Matthias von Randow, Hauptgeschäftsführer des BDL. Die Lufthansa Aktie (WKN: 823212) jedenfalls könnte hierdurch wieder Rückenwind erhalten. Dem Vernehmen nach peilt der Konzern eine Kapitalerhöhung von drei Milliarden Euro an, um einen Teil der erhaltenen Staatshilfen abzulösen. Die Zubringerflüge mit der Ferienflieger-Airline Condor sollen nach Plänen der beiden Gesellschaften fortgesetzt werden.

Urlaub auf eigene Faust: Wohnmobile bleiben beliebt

Für Reisewillige, die sich noch nicht in den Flieger setzen möchten oder Fernreisen aufgrund der insgesamt vielen Unwägbarkeiten der Pandemie ablehnen, rückt alternativ der Bereich Caravaning stärker in den Vordergrund der Urlaubsplanungen. Wie der Caravaning Industrie Verband e.V. (CIVD) berichtet, sind die Neuzulassungen von Reisemobilen und Caravans im ersten Quartal 2021 um 12,6 Prozent gestiegen – das Geschäft mit den rollenden Ferienwohnungen floriert. „Die Nachfrage war bereits in den Vorjahren auf Rekordniveau, hat durch die Corona-Pandemie aber einen zusätzlichen Push bekommen, da man mit einem Reisemobil oder Caravan individuell, autark und damit kontaktarm verreisen kann. Das macht Caravaning zu einer der sichersten Urlaubsformen in diesen Zeiten. Wir erhoffen uns daher dringend eine klare Öffnungsstrategie und -perspektive für den Caravaning-Tourismus in Deutschland“, erläutert Daniel Onggowinarso, Geschäftsführer des CIVD. Diese Aussichten rücken auch Unternehmen wie etwa Thor Industries in den Fokus interessierter Anleger. Der in den USA ansässige Weltmarktführer für Reisemobile und Wohnwagen baute seine Position zuletzt durch die Integration der Erwin Hymer Group aus. Das Traditionsunternehmen aus Bad Waldsee dürfte mit seinen Marken Hymer, Bürstner, oder zum Beispiel Laika Caravans Camping-Freunden ein Begriff sein. Bei Thor Industries laufen die Geschäfte jedenfalls hervorragend. Für das zweite Quartal wurde ein Umsatz von 2,73 Milliarden US-Dollar gemeldet, dies entspricht einer Steigerung von 36,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mit der Thor Industries Aktie (WKN: 872478) im Depot können Anleger diesen Schwung für sich mitnehmen.

Bequem investieren: iShares bietet Branchen-ETF

Wer nicht auf Einzeltitel spekulieren möchte, findet zum Beispiel mit dem iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (WKN: A0H08S) eine Alternative. Grundlage ist die Wertentwicklung des Europäischen Reise- und Freizeitsektors. Der Vergleichsindex ist ein Teil des STOXX-Europe 600 Index, der die 600 der größten Aktien aus 18 europäischen Ländern beinhaltet. Auch andere ETF-Gesellschaften bieten auf diese Weise Zugang zur Reisebranche. Weitere Beispiele wären der LYXOR STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (WKN: LYX0A2) oder etwa der ComStage STOXX (R) Europe 600 Travel & Leisu. NR UCITS ETF I (WKN: ETF078).

Autorin: KS, Redaktion Fondsdiscount