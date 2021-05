Die Meldung sollte das Impfen rund um den Globus jetzt deutlich erleichtern! Denn wie soeben bekannt wurde, hat die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) die Bedingungen für die Lagerung des BioNTech-Impfstoffs deutlich gelockert. Statt wie bisher fünf Tage darf das aufgetaute Vakzin nun einen Monat lang im Kühlschrank gelagert werden! Das dürft die Logistik in den Impfzentren und vor allem bei den Hausärzten deutlich erleichtern!

Erst am vergangenen Wochenende vergaßen Mitarbeiter des Impfzentrums in Oldenburg 504 Dosen des Impfstoffs zu kühlen. Die komplette Charge musste vernichtet werden. Solche Missgeschicke werden mit der Änderung der Lagerbedingungen jetzt vermutlich deutlich seltener. Insbesondere für die Verimpfung des Vakzins in wärmeren Ländern (Indien!) dürfte damit einfacher werden, da die einzuhaltende Kühlkette und die Temperaturanforderungen bisher die größten Schwachpunkte des Impfstoffs waren.

