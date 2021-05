Bei den sogenannten Wasserstoffaktien war zuletzt einiges los: Nachdem Nel ASA vor 14 Tagen die (gar nicht so schlechten) Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlicht hatte, ging die Aktie massiv in die Knie. Plug Power dagegen musste die Veröffentlichung seiner Zahlen zuletzt aufgrund von Bilanzierungsproblemen immer wieder verschieben. Eigentlich sollten die Zahlen gestern kommen… Trotzdem ist die Aktie in den vergangenen fünf Tagen über 25 Prozent gestiegen.

Anleger stellen sich damit natürlich (zurecht) die Frage: Wie passt das zusammen? Warum wird Nel abgestraft, während Plug Power für immer noch nicht bestätigte Zahlen an der Börse abgefeiert wird. Immerhin notiert Plug Power aktuell bei 25 US-Dollar gegenüber einem Schlusskurs von 20 US-Dollar am vergangenen Montag…

