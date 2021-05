Neue Auszeichnung für den Smartbroker: Das Marketing-Team der wallstreet:online-Gruppe hat einen Preis für das größte Affiliate-Programm gewonnen.

Auf der Online-Marketing-Konferenz von financeAds wurde der Smartbroker vor wenigen Tagen mit dem Preis für das größte Affiliate-Programm ausgezeichnet. Der jährliche Online-Marketing-Empfang des Nürnberger Unternehmens gilt als das Event-Highlight der deutschen Affiliate-Branche. Zu der Veranstaltung sind hochkarätige Gäste geladen, in Live-Sessions werden aktuelle Themen besprochen, den krönenden Abschluss bildet die feierliche Verleihung der financeAds-Performance-Awards.

„Wir gratulieren Smartbroker ganz herzlich zu der Auszeichnung als ‚Größtes Affiliate Programm‘ auf der diesjährigen OMfinCon-digital. Mit dem Preis ist ein wichtiger Meilenstein in der Programmentwicklung erreicht. Wir freuen uns darauf, den Wachstumskurs gemeinsam mit unseren Affiliates fortzusetzen“, sagte David Abebe, Geschäftsführer des Affiliate-Netzwerks financeAds nach der Verleihung, die aufgrund der Corona-Beschränkungen nur virtuell stattfinden konnte.

Weitere Nominierung für den Publisher’s Choise-Award

Der Smartbroker war in diesem Jahr gleich in zwei Kategorien nominiert. Neben der Auszeichnung für das größte Affiliate-Programm konnte sich das Marketing-Team der wallstreet:online-Gruppe Hoffnungen auf den Publishers‘ Choice-Award machen. Bei dieser Trophäe stimmen die Netzwerkpartner für ihren Liebling ab. Letztendlich musste sich der Smartbroker hier einem Mitbewerber geschlagen geben, dennoch zeigt die Nominierung, dass der junge Berliner Online-Broker bereits zu den populärsten Werbepartnern zählt.

„Im Namen des gesamten Teams bedanke ich mich für das Vertrauen unserer Partner. Wir sind sehr stolz, dass wir innerhalb weniger Monate ein so großes und professionelles Netzwerk aufbauen konnten. Es macht Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten“, sagte Diana Dasiewicz, die den Preis virtuell entgegennahm und beim Smartbroker für das Thema Affiliate verantwortlich ist. „Ich bin mir sicher, dass wir in der Zukunft noch viel erreichen können, dabei denke ich unter anderem an unsere geplante Smartphone-App.“

Webseiten-Betreiber, die am Smartbroker-Affiliate-Programm teilnehmen wollen oder mehr Informationen benötigen, können sich via Mail an affiliate@smartbroker.de wenden.

Autor: F.R.