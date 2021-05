ReGen III (PN41) unterschreibt Liefervertrag mit BP

Anzeige

Vancouver 17.05.2021 - Die Profiteer-Empfehlung ReGen III (vormals Gen III Oil Corp) hat einen Liefervertrag mit dem Ölkonzern BP unterzeichnet. Der Ölriese wird die gesamte Grundölproduktion aus der geplanten Raffinerie an der US-Golfküste kaufen.



ReGen III Corp hat am 17. Mai mitgeteilt, dass man einen mehrjährigen Abnahme- und Liefervertrag mit dem Ölkonzern BP unterzeichnet habe. Im Rahmen dessen wird BP zum Kauf der gesamten Grundölproduktion aus der geplanten Raffinerie an der US-Golfküste verpflichtet. Diese soll eine Kapazität von 5.600 Barrel/Tag haben und dient als Grundlage für die künftigen Wachstumspläne des Unternehmens.