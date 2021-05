---------------------------------------------------------------------------

Aladdin Healthcare Technologies SE meldet den Verkauf von Software und Intellectual Property (IP)



BERLIN/LONDON, 18. Mai 2021 - Aladdin Healthcare Technologies SE (das "Unternehmen")

gibt bekannt, dass seine 100%ige Tochtergesellschaft Aladdin Healthcare Technologies Ltd ("Aladdin Ltd") heute den Verkauf von spezifischer Software und Intellectual Property (IP) an einen Kunden mit Sitz in der Volksrepublik China abgeschlossen hat. Als Gegenleistung für den Verkauf hat der Kunde 500.000 GBP an Aladdin Ltd gezahlt.



Aladdin Ltd hat verschiedene KI-gesteuerte Technologieprodukte für den Gesundheitsmarkt entwickelt und entwickelt diese weiter. Sie hat den Prototyp einer KI-gesteuerten Drug Discovery Platform und eines Knowledge Graph entwickelt, die auf verschiedene Bereiche der Arzneimittelentwicklung angepasst werden können. Bei der verkauften Software handelt es sich um das oben beschriebene Intellectual Property (IP), das jedoch speziell für die Entdeckung von niedermolekularen Medikamenten im Bereich Alzheimer und Demenz eingesetzt werden soll. Aladdin behält sich die Rechte vor, die Software in anderen Bereichen zu nutzen.



