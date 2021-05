DGAP-Ad-hoc: Aladdin Healthcare Technologies SE / Schlagwort(e): Verkauf

Aladdin Healthcare Technologies SE meldet den Verkauf von Software und Intellectual Property (IP)



18.05.2021 / 12:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





BERLIN/LONDON, 18. Mai 2021 - Aladdin Healthcare Technologies SE (das "Unternehmen") gibt bekannt, dass seine 100%ige Tochtergesellschaft Aladdin Healthcare Technologies Ltd ("Aladdin Ltd") heute den Verkauf von spezifischer Software und Intellectual Property (IP) an einen Kunden mit Sitz in der Volksrepublik China abgeschlossen hat. Als Gegenleistung für den Verkauf hat der Kunde 500.000 GBP an Aladdin Ltd gezahlt.