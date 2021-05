Für BioNTech gab es heute gleich zwei Mal Grund zu feiern! Zum einen gab die Europäische Arzneimittelbehörde EMA bekannt, die Bedingungen für die Lagerung des BioNTech-Impfstoffs zu lockern. Künftig kann das Vakzin einen Monat lang im Kühlschrank gelagert werden, statt wie bisher fünf Tage. Zum anderen belegt jetzt erstmals eine Studie aus den USA, dass der Impfstoff auch gegen die gefährlichen Mutationen des Virus hilft.

Doch was machen diese Meldungen mit dem Aktienkurs? Bereits gestern ist die BioNTech-Aktie knapp drei Prozent gestiegen und verbesserte sich auf 198,30 US-Dollar. Das war der dritthöchste Schlusskurs in der gesamten Kurshistorie überhaupt. Der höchste jemals erreichte Wert liegt bei 213,15 US-Dollar und damit in absoluter Schlagdistanz zum aktuellen Kurs.

