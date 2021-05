Fazit

Gelingt es tatsächlich ein Niveau von mindestens 85,50 Euro per Wochenschlusskurs zu überwinden, werden Gewinne an 90,68, 93,87 und schlussendlich 97,50 Euro in der BMW-Aktie sehr wahrscheinlich. Als Zugvehikel könnte dann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DV2VQ3 zum Einsatz kommen und birgt eine Renditechance von 220 Prozent. Der Wert des Scheins dürfte in diesem Szenario auf 1,70 Euroanwachsen. Eine sinnvolle Verlustbegrenzung sollte den EMA 50 bei aktuell 83,05 Euro vorerst allerdings nicht überschreiten, daraus ergibt sich ein möglicher Ausstiegskurs von 0,26 Euro im vorgestellten Zertifikat.