AIXTRON: Ist heute ein Kauftag? 18.05.2021, 14:48

AIXTRON springt heute in absoluter Bullenmanier nach oben. In den Büchern steht für den Kurs nämlich ein Plus von rund zwei Prozent. In der Top/Flop-Liste liegt das Papier damit auf einem Spitzenplatz. Können die Bullen jetzt ein Fest planen?

Die Gefahr für die Bullen ist trotz des Zwischenspurts noch nicht gebannt. Weil die nächste maßgebliche Haltezone auf dem Weg nach unten nun jederzeit unterboten werden kann. Zuletzt lag dieser Tiefpunkt bei 14,82 EUR. Bei AIXTRON ist also Hochspannung angesagt.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse beflügelt momentan die langfristig arbeitenden Börsianen. Schließlich steht dieser Indikator bei 15,52 EUR und zeigt damit weitere Kursgewinne an. AIXTRON liefert damit heute wieder einmal einen Tag fürs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass die Kursfantasie in Aufwärtstrends quasi unbegrenzt ist.





