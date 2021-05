---------------------------------------------------------------------------

Die Aktionäre der VAT Group AG haben an der heutigen Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt, einschliesslich der Ausschüttung einer um 12.5% erhöhten Dividende von CHF 4.50 pro Aktie.

Die Versammlung wurde in Übereinstimmung mit der Verordnung Nr. 3 des Schweizerischen Bundesrates über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) ohne physische Teilnahme der Aktionäre abgehalten. Die Aktionäre wurden gebeten, ihr Stimmrecht über eine elektronische Plattform oder durch schriftliche Vollmachtserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auszuüben. Die Aktionäre hatten auch die Möglichkeit, dem Verwaltungsrat im Vorfeld der Generalversammlung Fragen oder Anmerkungen zu unterbreiten. Es gingen jedoch keine ein.



Die Sitzung fand am Sitz der VAT-Gruppe in Haag, Schweiz und in Anwesenheit des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Roger Föhn statt. Toni Wattenhofer vertrat die externe Revisionsstelle KPMG. Ebenfalls anwesend waren Dr. Martin Komischke, Präsident des Verwaltungsrates der VAT, und Benno Lichtsteiner, Leiter Legal & Compliance der VAT.



Insgesamt 18'477'222 Aktien wurden durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten. Das entspricht 61.59 Prozent des Aktienkapitals des Unternehmens.



"Es ist bedauerlich, dass wir heute und im zweiten Jahr in Folge unsere Generalversammlung in Abwesenheit unserer geschätzten Aktionärinnen und Aktionären abhalten müssen", sagte Dr. Martin Komischke, Vorsitzender des Verwaltungsrats. "Die anhaltende weltweite COVID-19-Pandemie, die seit über einem Jahr unser tägliches Leben bestimmt, macht es erforderlich, diesen Schritt erneut zu veranlassen. Die Gesundheit und das Wohlergehen aller unserer Stakeholder - Mitarbeitende, Kunden, Lieferanten, die Gemeinden, in denen wir tätig sind, und natürlich unsere Aktionärinnen und Aktionäre - sind für uns von grösster Bedeutung. Wir freuen uns darauf, Sie alle hoffentlich im Jahr 2022 wieder persönlich zu treffen."