WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit etwas höheren Notierungen geschlossen. Der ATX stieg 17,25 Punkte oder 0,50 Prozent auf 3445,85 Einheiten. Nach festerem Verlauf musste der ATX am späteren Nachmittag einen Teil seiner Zugewinne abgeben. Das europäische Umfeld fand keine klare Richtung. Marktbeobachter verwiesen auf Gewinnmitnahmen sowie die etwas schwächer tendierende Wall Street.

Am Nachmittag rückten zudem US-Daten in den Blick der Anleger: Die US-Bauwirtschaft hat im April einen Dämpfer erlitten. Die Zahl der neu begonnenen Bauten ging deutlich zurück und es wurden kaum mehr Häuser zum Bau genehmigt. Für Bewegung am Markt sorgte die laufende Berichtssaison.