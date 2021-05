Nachdem Plug Power-Aktionäre wochenlang regelrecht leiden mussten, läuft beim amerikanischen Brennstoffzellenhersteller jetzt eine kräftige Erholungs-Rallye! Nachdem der Kurs schon in der vergangenen Woche durchgestartet war, setzt Plug Power heute noch einen drauf. Die Aktie springt um weitere elf Prozent nach oben und notiert damit nun bei rund 27,50 US-Dollar! Damit errechnet sich ein Plus seit dem Tief am Dienstag vor einer Woche von fast 50 Prozent! Der Hintergrund:

Seit Monaten schwebt das Damoklesschwert von Schwierigkeiten bei der Bilanzerstellung der Jahre 2018, 2019 und auch 2020 über dem Konzern, da das benötigte Testat der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG fehlte. Dieses Testat wurde jetzt nachgereicht, sodass die Abschlüsse bei der Börsenaufsicht SEC eingereicht werden konnten. Darüber hinaus hat Plug Power für das erste Quartal einen Umsatzanstieg von über 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal angekündigt.

Beides scheint die Aktie regelrecht zu befeuern. Doch wie weit läuft die Rallye noch? Oder sehen wir hier nur ein Aufbäumen vor dem nächsten Abwärtsrutsch? Um die komplizierte Gemengelage aufzulösen, haben wir Plug Power genau unter die Lupe genommen. Die brandaktuelle Sonderanalyse können Sie heute ausnahmsweise kostenfrei abrufen können. Einfach hier klicken.