BITCOIN unter Druck – GOLD & MINEN-AKTIEN heben ab!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Mit unserer heutigen Neuvorstellung sind Sie von Anfang an dabei, wenn es im gefragtesten Goldgürtel der Welt rund geht! Heute Früh kommen Sie günstig rein, doch erste News erwarten wir sehr zeitnah...und dann geht die Post ab! Es eilt also!

Gold ist endlich und erlebt gerade wieder eine neue Sternstunde! Den Minenaktien steht damit eine massive Kursexplosion ins Haus!

Auf der vom Menschen erreichbaren Erdoberfläche gibt es ausschließlich Gold, das durch vulkanische und plattentektonische Prozesse aus dem Erdinneren an die Oberfläche transportiert wurde oder nach der Erdkrustenbildung durch Meteorite auf die Erde gelangt ist. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass durch natürliche Prozesse auf der Erde kein neues Gold entstehen kann!

Vulkanausbrüche spielten bei der Bildung von Goldlagerstätten eine sehr große Rolle, da es dabei zur Bildung von Magma und – zusammen mit den darin enthaltenen Elementen – dem Aufsteigen der magmatischen Schmelzen in Richtung Oberfläche kam. Dadurch wurden die zuvor unerreichbar im Erdmantel eingeschlossenen Elemente in oberflächennahe Gesteinsschichten befördert, kristallisierten mit dem Erkalten und reicherten sich dort an. Genau nach diesem Gold ist die Menschheit schon seit Jahrhunderten auf der Suche.

Massiver Goldpreis-Ausbruch steht bevor!

Das Gold-Magma trat unter erheblichem Druck und erheblicher Spannung an die Oberfläche aus. Eine solche Explosion sehen wir auch beim Goldpreis auf uns zukommen! Denn der Goldpreis baut zunehmend Spannung und Druck auf, die sich schon bald mit Nachdruck entladen wird!

Die kurze, im August letzten Jahres begonnene Konsolidierung, scheint abgeschlossen zu sein, und mit einem derzeitigen Goldkurs über 1.850,- USD, wo übrigens die 200-Tage-Linie zurückerobert wird, hat der Kurs wieder so viel Stärke aufgebaut, um die nächsten Ziele jenseits der 2.000,- USD-Marke anzupeilen.

Ausgesuchte Gold-Aktien haben enormen Nachholbedarf und sind genau jetzt kaufenswert!

Was wir also gerade gelernt haben ist, dass Gold NICHT künstlich hergestellt werden kann und somit endlich ist! Alleine dadurch, dass es nicht wie Geld beliebig vermehrt werden kann, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Gold deutlich teurer wird!

Es gibt natürlich viele Unternehmen auf der ganzen Welt, die auf der Suche nach dem nächsten Goldschatz sind. Ziel dabei ist es eine Goldlagerstätte zu finden, die extrem hohe Gehalte und sehr niedrige Betriebskosten aufweisen kann, wie etwa die berühmte die ‚Forsterville‘-Mine in Australien!

‚Forsterville‘ - DIE hochgradigste Goldmine der Welt

Quelle: Kirkland Lake Gold

In der jüngsten Vergangenheit konnte Kirkland Lake Gold einen solchen Goldschatz in Australien in der Mine ‚Forsterville‘ heben!

Die ‚Forsterville‘-Mine befindet sich 20 km von der Stadt Bendigo im australischen Bundesstaat Victoria in den ‚Victoria Goldfeldern‘ und wurde 2005 in Betrieb genommen. Zunächst produzierte man dort in den ersten Jahren Gold aus einer oberflächennahen, niedriggradigen Mineralisierung.

Ein wichtiger Wendepunkt wurde 2015 mit der Entdeckung der ‚Eagle‘-Zone erreicht, die eine hochgradige, sichtbare goldhaltige Mineralisierung enthält. Das führte natürlich neben einer signifikanten Verbesserung des Gesamtgehalts der Mineralreserven auch zu einer massiven Verbesserung des Produktionsprofils und der Stückkosten .

Quelle: Kirkland Lake Gold

Fortführende Explorationsarbeiten in den nächsten Jahren dokumentierten ähnliche sichtbar-goldhaltige Zonen in der Tiefe, die in der Entdeckung der ‚ Swan‘-Zone endeten und die zu einer neuen Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzung führte, die die unterirdischen Reserven und den durchschnittlichen Goldgehalt exorbitant in die Höhe katapultierte!

DIE ERFOLGSFORMEL für HOHE GEWINNE:

Neben ‚Fosterville liegt OUTBACK GOLDFIELDS!

Ein sehr erfolgsversprechendes Ziel von Junior-Explorern ist es also hochgradige Goldmineralisierungen unterhalb von historischen, oberflächennahen Goldzielen zu finden. Die ‚Forsterville‘-Mine ist dafür das beste Beispiel!

Und genau diesem Beispiel, sogar in den ‚Victorian Goldfields‘, folgt unsere Neuvorstellung Outback Goldfields Corp. (WKN: A2QJSS) !!!

WKN: A2QJSS / CSE: OZ

Outback Goldfields Corp. (WKN: A2QJSS) , die bis vor kurzem unter Skarb Exploration Corp. firmierte, ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich der Entwicklung von Goldprojekten in Australien verschrieben hat.

Das noch relativ junge Unternehmen kontrolliert allerdings schon jetzt ein großes und sehr aussichtsreiches Grundstückspaket in den ‚Victoria Goldfeldern‘!

Im Goldrausch der Neuzeit angekommen!

Dort, wo vor mehr als 150 Jahren der wirtschaftliche Aufschwung von Australien begann, ist man jetzt Dank der ‚Forsterville‘-Mine und weiteren hervorragenden Explorationserfolgen wieder im Goldrausch.

Australien ist hinter China der zweitgrößte Goldproduzent der Welt und die ‚Victoria Goldfelder‘ zählen zu den hochgradigsten Lagerstätten der Welt, in denen seit 1850 mehr als 80 Millionen Unzen Gold abgebaut wurden.

Genau hier besitzt Outback Goldfields bereits vier aussichtsreiche Projekte mit einer Gesamtgröße von 1.100 Hektar, in unmittelbarer Nähe zur ‚Fosterville‘-Mine von Kirkland Lake Gold.

Outbacks Gold-Projekte sind enorm vielversprechend!

Alle Unternehmens-Projekte, ‚Silver Spoon', ‚Glenfine‘, ‚Yuengroon‘ und ‚Ballarat West‘, befinden sich in extrem aussichtsreichen Geologien, da sie sich entweder in direkter Nähe oder direkt angrenzend an historische oder derzeit produzierende Minen befinden, einschließlich der ‚Fosterville‘-Goldmine, die als die hochgradigste und renditestärkste Mine der Welt angesehen wird.







Quelle: Outback Goldfields



Das Projekt ‚Silver Spoon‘

Das Goldprojekt mit dem Namen ‚Silver Spoon‘ befindet sich z.B. nur rund 12 km von der mittlerweile weltbekannten ‚Fosterville‘-Mine entfernt, eine nach Kirkland Lake Gold Angaben 2,1 Mio. Unzen Goldmine mit durchschnittlich 21,8 g/t Au!



Das Projekt ‚Yeungroon‘

Das ‚Yeungroon‘-Projekt umfasst ein etwa 698 Quadratkilometer großes Gebiet, das einen Teil des ‚Wedderburn‘-Goldfeldes abdeckt, auf der sich die 140.000 Unzen ‚Golden Jacket‘-Mine befindet!

Das Projekt ‚Ballarat West‘

Outback Goldfields ‚Ballarat West‘-Projekt liegt nicht nur rund 5 km von der 600.000 Unzen historischen Produktions-Goldmine ‚Ballarat‘ entfernt, sondern grenzt stellenweise sogar an diese an.

‚Glenfine‘

Das ‚Glenfine‘-Projekt beherbergt ebenfalls hochgradiges Gold im Stil von ‚Ballarat‘ und Basaltkontaktgold im Stil von ‚Stawell‘ mit einer nachgewiesenen historischen Produktion von etwa 400.000 Unzen Gold.

Erste Explorationsarbeiten haben bereits begonnen!

Zurzeit konzentriert sich Outback Goldfields auf die Exploration zwei seiner vier Schlüsselprojekte, da sich die erste Phase des diesjährigen Explorationsprogramms auf die Projekte ‚Glenfine‘ und ‚Yeungroon‘ bezieht.

Das ‚Glenfine‘-Projekt – klein, aber fein!

Am 16. Februar 2021 veröffentlichte Outback Goldfields die Planungen für ein 4.000 m Bohrprogramm auf dem mit 96 qkm flächenmäßig gegenüber den anderen Projekten deutlich kleineren ‚Glenfine‘-Projekt (Link zur Pressemeldung). Diese haben parallel zur Entsendung von Feldteams, die Gesteins- und Bodenproben entnehmen werden, bereits begonnen.

Aus unserer Sicht ist der Explorationsbeginn auf diesem Projekt ein genialer Schachzug, denn diese hochgradige, in Quarzriff eingebettete Goldmineralisierung, ist genau die Art der Mineralisierung der ‚Fosterville‘-Mine.

Quelle: Chalice Gold

Zudem sind die hochgradigen und bedeutenden Goldlagerstätten in der direkten Umgebung ein unübersehbares Indiz dafür, dass hier etwas ganz Großes entstehen kann!

DIE Besonderheit von ‚Glenfine‘!

‚Glenfine‘ befindet sich mitten im Zentrum eines 30 Kilometer langen Abschnitts der nördlich verlaufenden ‚ Avoca‘-Verwerfung , die den kambrischen Gesteinen der ‚Stawell‘-Zone im Westen und den ordovizischen Gesteinen der ‚Bendigo’-Zone im Osten gegenübersteht. 20 Kilometer davon stehen im Fokus der ‚Phase-1‘ Bohrkampagne.

Quelle: Outback Goldfields

Neben den Hauptbohrungen, die das vertikale und laterale Ausmaß der strukturkontrollierten, hochgradigen Goldmineralisierung testen, die zuvor bei Bohrungen und früher im kleinst-Bergbau identifiziert wurden, werden zudem noch ‚Step-out‘-Bohrungen niedergebracht, um zu testen, ob parallele mineralisierte Strukturen und eingebettete Goldmineralisierungen im Muttergestein an der Außenseite der bekannten mineralisierten ‚Quarzriffe‘ vorhanden sind.

Quelle: Outback Goldfields

Frühere Explorationsbohrungen durchteuften bereits zahlreiche Abschnitte mit einer bedeutenden Goldmineralisierung in beiden Zielgebieten, wie zum Beispiel:

9 g/t Gold über 3,8 m sowie 23,4 g/t Gold über 1,3 m bei ‚British Banner‘ und

5,7 g/t Gold über 3,8 m und 21 Gramm Gold über 0,8 m bei ‚Glenfine‘.

Das MEGA-‚Yeungroon‘-Projekt!

Das aktuelle Explorationsprogramm auf dem 698 qkm großen Projekt ‚Yeungroon‘ konzentriert sich auf das Verständnis der Bodenstruktur und dem damit verbundenen geochemischen Fußabdruck der bekannten Mineralisierungen, wie z.B. der Ziele ‚Golden Jacket‘ und ‚Wedderburn‘, sowie die Definition weiterer hochgradiger, in Quarzriff eingebetteter Ziele entlang der wichtigsten Verwerfungen (LINK zur Pressemitteilung).

Quelle: Outback Goldfields

Zudem wurde ein Subunternehmer für Geo-Speziallösungen mit der Durchführung einer hochauflösenden ‚LiDAR‘-Vermessung (‚Light Detection and Ranging‘) über der östlichen Seite des Konzessionsgebiets einschließlich der nördlichen Ausdehnung des Goldfeldes ‚Wedderburn‘ beauftragt. Die hochauflösende, 8.000 Linienkilometer umfassende magnetische und radiometrische Vermessung ist ein wichtiger Schritt bei Outbacks Plänen, das Projekt ‚Yeungroon‘ systematisch voranzubringen und die Explorationsziele genauer zu definieren.

Frühere Explorationen in diesen Gebieten identifizierten bereits zahlreiche, aber noch nicht getestete, nach Norden verlaufende arsenreiche Bodenanomalien, die als aussichtsreich für in Quarzriff eingebettete Goldmineralisierungen angesehen werden.

Die LiDAR-Daten werden verwendet, um alle Gebiete mit historischer Störung zu identifizieren, die potenziell mit einer Oberflächenmineralisierung in Verbindung stehen könnten, und um eine robuste topographische Kontrolle für zukünftige Modellierungen und bodengestützte Untersuchungen bereitzustellen.

Die Daten der vor Kurzem abgeschlossenen luftgestützten geophysikalischen Vermessung von ‚Yeungroon‘ liegen vor und werden derzeit ausgewertet. Strukturziele werden derzeit verfeinert und priorisiert.

Im Projekt ‚Yeungroon‘ befindet sich die historische Festgestein-Riffmine ‚Golden Jacket‘, die im Zusammenhang mit der regionalen, nach Nordwesten streichenden Verwerfung ‚Golden Jacket‘ steht. Aus historischen Bergbauaufzeichnungen geht hervor, dass die Mine ‚Golden Jacket‘ quarzreiches Erz mit Gehalten von bis zu 250 Gramm Gold pro Tonne produzierte, die vertikalen und lateralen Ausmaße der Mineralisierung wurden jedoch noch nicht anhand von Bohrungen erprobt.

Die geophysikalische Untersuchung bei ‚Yeungroon‘ läuft zeitgleich mit Outbacks bereits angekündigtem 4.000-Meter-Bohrprogramm auf dem Projekt ‚Glenfine‘, 160 Kilometer südlich von ‚Yeungroon‘.

Aktuelles Explorationsupdate!

Dazu gab es am 03. Mai 2021 ein Explorationsupdate (LINK zur Pressemitteilung):

Von den Bohrungen auf ‚Glenfine‘ wurde berichtet:

Ein zusätzliches Bohrgerät wurde hinzugefügt und die Bohrarbeiten haben begonnen!

Bereits erste Proben wurden zur Analyse in das Labor geschickt! Proben werden schon zeitnah zurückerwartet!

Die Diamantbohrungen beim ‚Reef 2‘ zum ‚Target Glenfine South‘ werden derweil fortgesetzt!

Die Zielgenerierung auf ‚Yeungroon‘:

Die ‚LiDAR‘-Fernerkundung über dem Zielgebiet ‚Wedderburn‘ soll zeitnah durchgeführt werden!

Das konzessionsübergreifende ‚RAB‘-Explorationsprogramm soll mehr als 400 Bohrlöcher umfassen!

Die Explorationslizenzanträge für die Konzessionsgebiete ‚Ballarat West‘ und ‚Silver Spoon‘ werden derzeit bearbeitet!

Ein Team, das weiß was es tut!

Chris Donaldson ist voll des Lobes über die außergewöhnlichen Möglichkeiten seiner Projekte und das starke Management-Team an seiner Seite! Erfolgreiche Unternehmer von Yamana Gold, Endeavour Mining, Pan American Silver, Vizsla Silver, Skeena Resources, Goldbull Resources, Orezone und Goldcorp haben sich unter dem Dach von Outback Goldfields vereint! Diese Expertise unter einem Dach schafft starkes Vertrauen in ein Investment in Outback Goldfields Corp. (WKN: A2QJSS)

Für weiteres Vertrauen sorgt zudem der hohe Barbestand von rund 11 Millionen CAD ! Damit können sehr viele gute Nachrichten generiert werden. Dem hohen Barbestand steht derzeit eine lächerliche Marktkapitalisierung von gerade einmal rund 25 Mio. CAD gegenüber!

Outback Goldfields DER NEWCOMER des Jahres 2021!

Vier strategische wertvolle Liegenschaften in nachweislich produktiven Goldgebieten!

Liegenschaften mitten in Gebieten von aktiven und historischen Goldminen, darunter die bekannte ‚Foster‘-Mine von Kirkland Lake Gold und ‚Tenements‘ von Newmont Gold!

Produzenten und Explorationsgesellschaften aus der Nachbarschaft wie Mawson, Fosterville South und Navarre zum Beispiel liefern permanent sehr gute Bohrergebnisse!

Outback Goldfields Corp. (WKN: A2QJSS) wird von einem extrem guten und erfahrenen Management-Team geleitet, das eine beeindruckenden Erfolgsbilanz vorweisen kann! Jedes einzelne Projekt dieser Koryphäen lieferte bisher massiven ‚Shareholder-Value‘!

Wir erwarten bereits kurzfristig mehrere gute Nachrichten sowie dem Erreichen von signifikanten Meilensteinen!

Fokussiertes Arbeitsprogramm mit kurzfristigen Katalysatoren durch neues geologisches Verständnis und moderne Explorationstechnik!

Riesiges Landpaket in einem Gebiet, das in der Vergangenheit über 80 Mio. Unzen Gold produzierte!

Attraktiver Einstiegspunkt in Vermögenswerte mit hohem Wertpotenzial!

Das noch junge Unternehmen hat noch kein Investor auf dem Radar!







Die Gold-Rallye fängt gerade erst an!

Deshalb müssen jetzt schnell

aussichtsreiche Gold-Aktien ins Depot!





Nach langem Research haben wir mit Outback Goldfields (WKN: A2QJSS) endlich wieder ein höchstspannendes und massiv unterbewertetes Unternehmen gefunden, das wir Ihnen nicht vorenthalten wollten.

Nach unserem Dafürhalten kann schon jederzeit eine Nachricht eintreffen, die diese noch „kleine“ Firma mit ihrer Markkapitalisierung von gerade einmal rund 25 Mio. CAD, bzw. rund 18 Mio. EUR, in den Anlegerfokus rücken lässt.

Es würde uns auch nicht wundern, wenn der Vorzeigeunternehmer Craig Parry, der übrigens auch bei Top-Firmen wie etwa IsoEnergy oder Surge Copper mit an Bord ist, schon sehr bald seine Kontakte spielen lässt, um das Maximale für das Unternehmen und seine Aktionäre herauszuholen und somit die Aktie aus dem „Dornröschenschlaf“ erwachen lässt!

Spitzen-Unternehmer gepaart mit Spitzen-Projekten in juristisch einwandfreier Jurisdiktion mit einer deutlichen Unterbewertung sind genau die Zutaten, die es für einen explosiven Kursanstieg bedarf! Und genau den erwarten wir schon in Kürze bei Outback Goldfields (WKN: A2QJSS)!

Diese Top-Goldstory wird bald die größere Runde machen, so dass die derzeit extrem günstigen Kurse ganz schnell Geschichte sind.

Denn um dieses Unternehmen explodieren zu lassen bedarf es keiner großen Volumina! Wer also clever ist, legt sich zumindest schon heute eine erste Anfangsposition ins Depot! Denn wie wir gelesen haben, stehen schon sehr zeitnah erste Explorationsergebnisse an, die den Aktienkurs befeuern können!

Dieser Werbeartikel wurde am 18. Mai 2021 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research UG (haftungsbeschränkt) bei der BaFin angezeigt! Quellen: Outback Goldfields, Kirkland Lake Gold, Chaliche Mining, Goldsilbershop.de

