hGears AG legt Ausgabepreis auf 26,00 EUR je Aktie fest



Schramberg, 18. Mai 2021. Die hGears AG, ein globaler Hersteller von Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten mit Schwerpunkt auf Produkten für E-Mobilität, hat den Ausgabepreis für ihren Börsengang auf 26,00 EUR je Aktie festgelegt, was dem mittleren Bereich der Preisspanne entspricht.



Ab Freitag, 21. Mai 2021, werden insgesamt 10.400.000 hGears-Aktien im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zum Ausgabepreis ergibt sich daraus eine Marktkapitalisierung von 270 Mio. EUR. Das Angebot umfasste 2.400.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 3.400.000 Aktien aus den Beständen der verkaufenden Altaktionäre (davon 1.000.000 Aktien aus der Ausübung einer Aufstockungsoption) und eine marktübliche Mehrzuteilungsoption von 870.000 Aktien. Damit liegt der Streubesitz bei 64%.



Die Aktien werden die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A3CMGN3 und die deutsche Wertpapierkennnummer (WKN) A3CMGN tragen. Die Lieferung der Angebotsaktien an Investoren erfolgt am 21. Mai 2021.



Hauck & Aufhäuser fungiert als Sole Global Coordinator und zusammen mit ABN AMRO (in Kooperation mit ODDO BHF SCA) als Joint Bookrunner für den Börsengang.





Kontakt



cometis AG

Dr. Daniela Diedrich

Unter den Eichen 7

65195 Wiesbaden



T: +49 611 205855 - 22

E: diedrich@cometis.de





