Anlegerverlag BioNTech und CureVac auf dem Weg nach unten. Ist das die Chance zum Einstieg? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 18.05.2021, 21:48 | 85 | 0 | 0 18.05.2021, 21:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Was war in den vergangenen Tagen nicht alles geschrieben worden über die Impfstoffhersteller BioNTech und CureVac. Es gab beinahe ausschließlich gute Nachrichten zu vermelden. Auch die Aktienkurse kannten nur die Richtung nach oben. Doch heute gehen die Kurse von BioNTech und CureVac in die Knie. So verliert BioNTech aktuell rund 1,5%, während CureVac sogar fünf Prozent einbüßen muss. Ist das jetzt die Einstiegschance, auf die so viele Anleger warten? Immerhin könnten die Rahmenbedingungen für die Impfstoffhersteller besser kaum sein. Weltweit warten noch Milliarden Menschen auf eine Impfung und die Experten haben bereits angekündigt, dass spätestens im kommenden Jahr eine Auffrischungsimpfung kommen muss. Die Zukunft für BioNTech und CureVac scheint damit gesichert. Empfehlung für Anleger: Jetzt rein? Oder lieber noch warten? Eher BioNTech kaufen? Oder lieber den „kleine Bruder“ CureVac? Die Fragen haben wir in unserem großen Update zu den Impfstoff-Aktien beantwortet. Diese Analyse können Sie heute ausnahmsweise kostenlos lesen. Einfach hier klicken.





