Telefonica Deutschland lässt seine Aktionäre heute im Regen stehen. Schließlich wird die Aktie rund zwei Prozent herunterprügelt. Ein Anteilsschein kostet damit nur noch 2,56 EUR. Sind jetzt die Bären am Zug oder geht es bald wieder aufwärts?

Trotz des heutigen Verlustes sieht die Technik unverändert gut aus. Denn es fehlen nur geringfügige Gewinne für neue Kaufsignale. So reicht ein Plus von nur rund rund drei bis zum 4-Wochen-Hoch. Diese wichtige Hürde liegt bei 2,63 EUR. Bullen und Bären kämpfen also mit harten Bandagen.

Bullish eingestellte Anleger können diesen Rücksetzer jetzt zum Kauf nutzen. Denn die Aktie befindet sich immer noch im Aufwärtstrend, da die 200-Tage-Linie derzeit bei 2,35 verläuft. Ohnehin bearish eingestellte Investoren erfahren mit dem heutigen Kursrutsch zusätzliche Bestätigung.

