TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/TAIPEH (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch nachgegeben. Sie folgten damit den Vorgaben der US-Börsen. In Hongkong und Südkorea fand wegen Feiertagen unterdessen kein Handel statt.

Wieder einmal habe das Thema Inflationssorgen die Aktienmärkte ausgebremst, so Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Während des asiatischen Handels hätten zudem weiter nachgebende US-Futures auf den Kursen gelastet. In Japan traten die Kurse nach der zwischenzeitlichen Stabilisierung am Vortag wieder den Marsch nach unten an.