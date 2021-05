Victoria Gold – Profitable Perle im Minen-Sektor

Die Kanadier – die am Montag (17.5.) über ihr Q1 berichteten und für die wir daher ein Auge zudrückten, um sie ausnahmsweise in unserer Rubrik „US-Aktie der Woche“ vorzustellen – haben in ihrer Eagle Gold Mine im 2. Hj. 2019 das erste Gold gegossen. Das dortige Vorkommen wird auf 3,3 Mio. Unzen geschätzt und soll noch für mehr als elf Jahre ausreichen.

Mit dem Start ins Gj. zeigte sich CEO John McConnell äußerst zufrieden. Immerhin konnte die Goldproduktion im Vergleich zum Vj.-Zeitraum um über 150% auf 26 759 Unzen ausgebaut werden. Der Verkauf stieg sogar um 170% auf 27 538 Unzen, was bei einem durchschnittlichen Goldpreis von 2 247 Kanadischen Dollar (CAD; rd. 1 856 US-Dollar) zu einem Erlös von 62,7 Mio. CAD führte. Fiel vor Jahresfrist noch ein Nettoverlust von 47,4 Mio. CAD an, steht nun mit 31,8 Mio. CAD ein stolzer Gewinn. Im Laufe des Jahres werde die Goldproduktion von Quartal zu Quartal zunehmen, so McConnell, und im 2. Hj. ihren Höhepunkt erreichen. Diese Entwicklung gehe mit sinkenden Stückkosten einher, was zu einer besseren Marge (Q1: 35,5%) und einem höheren Free Cashflow (Q1: -34,5 Mio. CAD) führe. Für 2021 rechnet er mit einer Goldproduktion von 180 000 bis 200 000 Unzen. Bei einem weiter ansteigenden Goldpreis sind daher Umsätze im Bereich von 400 Mio. CAD nicht auszuschließen.

Die in Toronto gelistete Aktie (16,75 CAD; CA92625W5072) legte nach den Zahlen fast 10% zu und damit deutlich stärker als der Goldpreis. Dessen grundsätzlicher Entwicklung folgt sie zwar, performt aber wesentlich stärker: Seit Anfang März steht ein Plus von 56%, Gold kommt nur auf 11%. Bei einem KGV von 10 hat das Papier Potenzial, das im September erreichte Allzeithoch bei 21,04 CAD hinter sich zu lassen.

Steigen Sie bei Victoria Gold ein. Stopp: 13,40 CAD.



Anzeige Mit PLATOW Börse zum Depoterfolg - 4 Wochen testen, dann 30% Rabatt PLATOW Börse ist der kompetente Berater für Ihre Aktienanlage. Der Schwerpunkt liegt auf dem deutschen Aktienmarkt, ergänzt um die besten Investments aus Westeuropa und den USA.

Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.