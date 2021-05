Die letzten Jahre über war die Volkswagen-Aktie zum einen durch den Dieselskandal und zum anderen durch den Corona-Crash mit einem riesigen Bodenbildungsprozess beschäftigt und schwankte grob seitwärts auf der Unterstützung von rund 80,00 Euro. In diesem Jahr wuchs das Interesse sprunghaft an und katapultierte das Papier auf ein Jahreshoch bei 252,20 Euro bis Ende März aufwärts. Im April setzte eine Konsolidierungsphase zurück auf die zuletzt favorisierte Trendwendestelle um 205,00 Euro ein, dort scheint die Aktie nun einen tragfähigen Boden gefunden zu haben und könnte an ihre vorausgegangene Rallye wieder anknüpfen.

Hohe Volatilität bleibt erhalten

Trotz des Rebounds um 205,00 Euro ist eine ausgemachte Rallyefortsetzung noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Diese dürfte erst von oberhalb von 230,00 Euro einsetzen und zurück an die Jahreshochs bei 259,20 Euro aufwärts führen. Übergeordnetes Ziel stellt nach wie vor das Verlaufshoch aus Anfang 2015 bei 262,45 Euro dar. Für dieses Szenario könnte dann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN SD8WD3 zum Einsatz kommen. Geht es dagegen nachhaltig unter 200,00 Euro abwärts, drohen Abschläge auf 192,46 bzw. 187,74 Euro. Vielleicht gelingt es aber erst an diesen Marken für eine nachhaltige Trendwende und anschließende Rallyeaufnahme zu sorgen.