Am 6. Mai veröffentichte Fresenius die Zahlen zum 1. Quartal 2021. Dieses war für Fresenius weltweit von einer regional unterschiedlichen Entwicklung der Covid-19-Pandemie gekennzeichnet. Fresenius verzeichnet im ersten Quartal einen leichten Umsatzrückgang - schneidet aber besser ab als erwartet. Der Quartalsumsatz erreichte 9 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 2 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Unter dem Strich gab das Konzernergebnis um 6% auf 435 Millionen Euro nach. An der Börse kam die Nachricht zumindest bei Fresenius-Aktionären gut an. Fresenius-Aktien legten nach der Eröffnung am 6. Mai um 1,9 Prozent zu und damit etwas weniger als der Dax insgesamt. Die Aktie der Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) verlor leicht. Der Gesundheitskonzern rechnet mit belastenden Effekten durch die Pandemie auch im weiteren Jahresverlauf. Spürbare Verbesserungen der Rahmenbedingungen in den wesentlichen Märkten erwartet das Unternehmen erst in der zweiten Jahreshälfte.

.

Zum Chart

.

Nahezu stabile Gewinne bei stark gesunkenen Kursen sorgen für eine niedrige Bewertung. Das erwartete KGV 2023 notiert aktuell bei 11. Das ist wenig für ein Unternehmen mit verlässlichen Einnahmen in einer Wachstumsbranche, die von der alternden Gesellschaft mit immer höherem Bedarf an gesundheitlicher Pflege profitiert. Die meisten Analysten teilen die Einschätzung, dass die Fresenius-Aktie, gemessen an den Erträgen und Aussichten, zu tief gefallen und niedrig bewertet ist. Diese Überlegungen scheinen sich aktuell auch die Marktteilnehmer zu machen, nachdem sich der Aktienkurs in Richtung Widerstand bei 46,13 Euro entwickelt und diesen demnächst testen wird. Damit ist der Kurs auch aus dem Abwärtstrend ausgebrochen, liegt aber immer noch unter dem Niveau, zu dem er vor dem coronabedingten Sell-Off Mitte März 2020 notierte. Mittelfristig gibt es also noch einiges an Terrain zurückzugewinnen, wenn das aktuelle Momentum anhält.