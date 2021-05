Darüber hinaus belegt eine neue Studie aus den USA jetzt erstmals die Wirksamkeit vom BioNTech-Impfstoff auch gegen die gefährliche „Indien-Mutation“ des Virus. Zwar wurde diese Studie noch nicht von anderen – unabhängigen Wissenschaftlern – bestätigt, doch die ersten Studienergebnisse sind absolut vielversprechend.

Gut möglich also, dass die BoNTech-Aktie jetzt einen richtigen Satz nach vorne gemacht. Gestern – so schien es – mussten sich die Kurse erst einmal sammeln. Denn nach zuletzt guten Tagen verlor BioNTech an der Nasdaq knapp zwei Prozent und notiert jetzt bei 194,50 US-Dollar. Das Allzeithoch mit 213,15 ist damit nach wie vor in unmittelbarer Reichweite.

