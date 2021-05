Nach wochenlanger Korrektur scheint der amerikanische Brennstoffzellenhersteller Plug Power endlich wieder zu alter Stärke zurückzufinden. Schon in der vergangenen Woche verzeichnete der Kurs sehr starke Kursgewinne und setzt diese positive Tendenz jetzt in eindrucksvoller Manier fort. Denn gestern sprang der Kurs abermals um über acht Prozent nach oben. Unter dem Strich klettert Plug Power damit fast 50 Prozent in nur einer Woche!

Hinter dieser Entwicklung stecken die endlich gelösten Bilanzierungsprobleme beim Brennstoffzellenspezialisten. Den Bilanzen 2018, 2019 und auch 2020 verweigerte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG zunächst das erforderliche Testat. Doch nachdem die Probleme nun identifiziert werden konnten, hat KPMG diesen Schritt nachgeholt, sodass Plug Power seine Bilanzen vorschriftsmäßig bei der Börsenaufsicht SEC nachgereicht hat.

