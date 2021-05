Ölpreise rutschen ab - Brent-Rohöl unter 68 USD

London 19.05.2021 - Brent- und WTI-Rohöl bewegen sich leicht nach unten, belastet von den jüngsten Gewinnmitnahmen seitens der Marktteilnehmer. Das American Petroleum Institute meldete einen leichten Bestandsanstieg.



Wie das private American Petroleum Institute gestern Abend mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 620.000 Barrel gestiegen. Dies lag deutlich unter den Erwartungen des Marktes. Weiterhin sollen die Benzinbestände um 2,837 Mio. Barrel gesunken sein, die Bestände der Destillate sollen um 2,581 Mio. Barrel zurückgegangen sein.





Am Nachmittag sind die offiziellen Lagerbestandsdaten der Energy Information Administration fällig.Die Ölmärkte wurde gestern kurzzeitig, nachdem die BBC über Fortschritte in den Verhandlungen zum JPCOA zwischen den USA und dem Iran berichtete. Die britische Agentur berief sich auf den russischen Botschafter bei der UN Michail Uljanow, laut dem es bedeutende Fortschritte gebe. Später teilte Uljanow via Twitter mit, dass es noch dauere, bis die Verhandlungen abgeschlossen werden können.Die Marktteilnehmer sehen bei Annäherungen um das JPCOA das Risiko eines steigenden Angebots von Rohöl auf dem Weltmarkt. Der Iran verkauft zwar weiterhin Rohöl an China, dennoch ist die Förderung des Landes und vor allem die Exporte durch Sanktionen deutlich eingeschränkt. Einer Umfrage von Reuters zufolge, soll die Förderung des Iran im April bei 2,5 Mio. Barrel/Tag gelegen haben, 200.000 Barrel/Tag mehr als noch im März.Brent-Rohöl war vor dem Bericht kurzzeitig über die Marke von 70 USD geklettert.Brent-Rohöl gibt 1,2 Prozent auf 67,89 USD/Barrel ab, WTI-Rohöl verliert 1,4 Prozent auf 64,60 USD/Barrel.