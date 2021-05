Wir haben die Aktie dauernd empfohlen und mittlerweile steht sie schon bei 17,50 CAD. Verschiedene Broker sehen 22-25 CAD locker als erste Ziele. Wir meinen über 30 CAD sollten drin sein.

Victoria Gold: So kann’s weitergehen! Kommerzielle Produktion erfolgreich angelaufen! Steigende Goldproduktion mit einhergehend sinkenden Stückkosten führen im Laufe des Jahres zu höheren Margen und höheren Free-Cashflows.

Das sieht auch das angesehene Brokerhaus Cormark Securities so! Sie sehen die Aktie vom führenden Goldentwickler und Goldproduzenten im Yukon schon länger als kaufenswert an und bewerten die Aktie mit einem Kurs von 22 CAD an. Das ist ein Kurssteigerungspotential von direkt einmal mehr als 25%. Doch das wird nur ein Zwischenstopp auf der Erfolgswelle sein. Die aktuellen Ergebnisse fürs erste Quartal 2021 lassen großes erahnen.

Seit Beginn der kommerziellen Produktion am 1. Juli 2020 konnte Victoria Gold stetig mehr goldhaltiges Erz an die Oberfläche befördern. Auch das Aufschütten des Erzes im Haufenlaugungsbecken und das Aufhalden des Erzes nehmen immer mehr Fahrt auf. Die im Haufenlaugungsbecken aufgeschüttete Erzmenge betrug 1,0 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,87 Gramm Gold pro Tonne. Verglichen mit 0,9 Millionen Tonnen zu 0,83 Gramm Gold pro Tonne im Vorjahr.

Im 1. Quartal 2021 produzierte die Goldmine Eagle 26.759 Unzen Gold, verglichen mit einer Goldproduktion von 10.544 Unzen im ersten Quartal 2020. Verkauft wurden in Q1 2021 27.538 Unzen Gold zu einem realisierten Durchschnittspreis von 2.274 CAD pro Unze, 170% mehr als im Vorjahr. Somit betrug der ausgewiesene Umsatz 62,7 Millionen CAD und der Nettogewinn lag bei 22,3 Millionen CAD. Die AISC des Unternehmens pro verkaufter Unze betrug im ersten Quartal 2021 1.586 USD. Dadurch dass die AISC lt. Management von Quartal zu Quartal sinken werden, bleibt die Ganzjahresprognose von 1.050 bis 1.175 USD pro verkaufter Unze Gold unverändert. Ebenfalls unverändert bleibt die Prognose für die Goldproduktion im gesamten Jahr 2021. Aufgrund der saisonalen Erzaufschüttung im Laugungsbecken Eagle wird erwartet, dass der Schwerpunkt der Goldproduktion in der zweiten Jahreshälfte liegen wird, um somit die Prognose von 180.000 bis 200.000 Unzen Gold ebenfalls zu erreichen. Innerhalb der nächsten Jahre soll diese Produktionsmenge noch erheblich ausgebaut werden. Dazu hat das Unternehmen das „Projekt 250“ ins Leben gerufen, mit dem die durchschnittliche jährliche Goldproduktion der Eagle Gold Mine bis 2023 auf 250.000 Unzen Gold erhöht werden soll. Die beiden Hauptmöglichkeiten zur Steigerung der Produktion sind das Scalping (Grobsieben) von Feinerz aus dem Zerkleinerungskreislauf und die Anpassung des saisonalen Aufschichtungsplans.

Auch auf der Cash-Seite sieht es gut aus! Zum 31. März 2021 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von 21,6 Mio. Dollar und einen Betriebskapitalüberschuss von 21,1 Millionen CAD, nachdem 13,4 Millionen CAD an Tilgungsmitteln aus den Kreditfazilitäten des Unternehmens zurückgezahlt wurden. Die Reserven liegen bei 3,3 Millionen Unzen Gold was eine Mindestminenbetriebsdauer von über 10 Jahren ergibt. Das Vorkommen ist weiterhin offen in die Tiefe und entlang des Streichs.

Zusätzlich sorgt der hoffungsvolle Juniorproduzent mit einem Plan zum Schutz der Aktionärsrechte auch für die Zukunft vor. Dieser Plan soll sicherstellen, dass im Falle einer Übernahme von Victoria Gold, die Firma nicht unter Wert an den neuen Eigentümer gelangt und somit der Übernahmeschutz und weiterer Shareholder Value für die Aktionäre gewahrt ist.

