Die aap Implantate AG ("aap" oder "Gesellschaft") erzielte im ersten Quartal 2021 ein EBITDA in Höhe von -0,2 Mio. EUR, dass damit signifikant über dem Niveau im entsprechenden Vorjahreszeitraum liegt (Q1/2020: -2,2 Mio. EUR). Unter Herausrechnung der Einmaleffekte verbesserte sich das Recurring EBITDA im ersten Quartal 2021 gegenüber der vergleichbaren Periode des Vorjahres ebenfalls deutlich auf -0,2 Mio. EUR (Q1/2020: -1,4 Mio. EUR). Hintergrund dieser Entwicklung ist im Zusammenhang mit dem im Berichtszeitraum realisierten Umsatzwachstum von 9 % auf 2,7 Mio. EUR eine deutliche Steigerung der Bruttomarge [1] und ein stark reduziertes Kostenniveau. Daneben wurde das EBITDA in den ersten drei Monaten 2021 durch einen Effekt in den sonstigen betrieblichen Erträgen positiv beeinflusst, der in erster Linie auf die ertragswirksame Erfassung einer ersten Teilzahlung aus dem COVID-19-Hilfsprogramm Überbrückungshilfe III zurückzuführen ist. Insgesamt spiegelt die signifikante Verbesserung des EBITDA damit sichtbar die realisierten Fortschritte im Rahmen der laufenden Restrukturierung wider.

Ausgehend von der Entwicklung im ersten Quartal ist der Vorstand zuversichtlich, dass sich bei einer weiter abklingenden COVID-19-Pandemie in Verbindung mit der Rücknahme der Lockdown-Maßnahmen und damit der Öffnung der Märkte in den kommenden Quartalen eine weitere Dynamisierung des Umsatzes einstellen wird und somit erstmals seit der Fokussierung auf den Bereich Trauma ein positives EBITDA im operativen Traumageschäft erzielt werden kann. Für das zweite Quartal 2021 erwartet aap dementsprechend ein Umsatzwachstum und plant mit einem Umsatzniveau oberhalb der 3 Mio. EUR Marke (Q2/2020: 1,9 Mio. EUR, H1/2020: 4,4 Mio. EUR). Dies gilt ausgehend von der aktuellen Auftragslage allerdings nur unter der Maßgabe, dass sich die COVID-19-Pandemie weiter entspannt und keine zusätzlichen einschneidenden Lockdown-Maßnahmen verhängt werden.