aap Implantate AG: Signifikante Ergebnisverbesserung (+91 %) in Q1/2021 gegenüber Vorjahr mit nahezu ausgeglichenem EBITDA (-0,2 Mio. EUR)

DieImplantate AG ("" oder "Gesellschaft") erzielte im ersten Quartal 2021 ein EBITDA in Höhe von -0,2 Mio. EUR, dass damit signifikant über dem Niveau im entsprechenden Vorjahreszeitraum liegt (Q1/2020: -2,2 Mio. EUR). Unter Herausrechnung der Einmaleffekte verbesserte sich das Recurring EBITDA im ersten Quartal 2021 gegenüber der vergleichbaren Periode des Vorjahres ebenfalls deutlich auf -0,2 Mio. EUR (Q1/2020: -1,4 Mio. EUR). Hintergrund dieser Entwicklung ist im Zusammenhang mit dem im Berichtszeitraum realisierten Umsatzwachstum von 9 % auf 2,7 Mio. EUR eine deutliche Steigerung der Bruttomargeund ein stark reduziertes Kostenniveau. Daneben wurde das EBITDA in den ersten drei Monaten 2021 durch einen Effekt in den sonstigen betrieblichen Erträgen positiv beeinflusst, der in erster Linie auf die ertragswirksame Erfassung einer ersten Teilzahlung aus dem COVID-19-Hilfsprogramm Überbrückungshilfe III zurückzuführen ist. Insgesamt spiegelt die signifikante Verbesserung des EBITDA damit sichtbar die realisierten Fortschritte im Rahmen der laufenden Restrukturierung wider.